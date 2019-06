Auto nach mutmaßlich illegalem Autorennen beschlagnahmt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei Autofahrer haben sich in Berlin-Charlottenburg am Samstagabend offenbar ein illegales Autorennen geliefert. Die beiden hätten mit eingeschaltetem Warnblinklicht an einer roten Ampel gewartet und seien dann bei Grün losgerast, teilte die Polizei am Sonntag mit. Polizisten beobachteten demnach das Geschehen und verfolgten die Autos. Wenige Meter später sei einer der Fahrer stehengeblieben. Er habe seinen Führerschein und den Wagen abgeben müssen. Ein Drogentest bei dem Touristen fiel laut Polizei positiv aus.