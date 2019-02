Auto in Friedrichshain umgeworfen: Staatsschutz ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Unbekannte haben ein Auto in Berlin-Friedrichshain umgekippt und beschädigt. Eine Anwohnerin beobachtete am Sonntagmorgen eine "etwa zehnköpfige Gruppe", die in der Rigaer Straße das Carsharing-Auto auf die Seite kippte, wie die Polizei mitteilte. Die Täter flüchteten demnach in Richtung Bänschstraße. An dem Wagen entstanden Schäden an der Windschutzscheibe, an den Rückspiegeln, am Lack und an den Kotflügeln. Zur Schadenshöhe machten die Beamten keine Angaben. In der Nähe des Autos wurden die Türklingeln an einem Haus mit schwarzer Farbe beschmiert. "Wir können wegen des Carsharing-Wagens einen politischen Hintergrund nicht ausschließen", sagte eine Polizeisprecherin. Der Staatsschutz ermittelt.