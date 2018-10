Auto in Berlin-Zehlendorf angezündet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Zehlendorf ist ein Auto in Flammen aufgegangen, die Polizei vermutet Brandstiftung. Ein Anwohner habe am späten Montagabend am Viernheimer Weg Ecke Salemer Steig den brennenden Wagen bemerkt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann habe zunächst versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, anschließend übernahmen alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr die Löscharbeiten. Ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand.