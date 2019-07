Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Adlershof ist ein Auto angezündet worden. Der Wagen wurde in der Nacht zu Montag in der Moissistraße erheblich beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Ein dahinter geparktes Auto wurde ebenfalls beschädigt. Laut Polizei führten Ermittlungen zu einem 52-Jährigen. Es könnte sich um eine Beziehungstat handeln.