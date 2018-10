Auto brennt in Neukölln aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein geparktes Auto ist in Berlin-Neukölln in Flammen aufgegangen. Zeugen hatten am Samstagmorgen das Feuer an dem Wagen in der Kopfstraße bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierten Rettungskräfte löschten den Brand. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurde ein daneben abgestelltes Fahrzeug ebenfalls beschädigt. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Niemand wurde verletzt.