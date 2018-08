Anrufe falscher Polizisten häufen sich: Warnung vor Betrug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In den vergangenen Tagen ist es in Berlin vermehrt zu Betrugsversuchen falscher Polizisten am Telefon gekommen. Allein in der Nacht zu Freitag seien mehr als 100 solcher Anrufe gemeldet worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

In den meisten Fällen habe ein unbekannter Anrufer sein Opfer mit der Behauptung verunsichert, dass ein Wohnungseinbruch oder eine andere Straftat bevorstehe. Daraufhin sei dem Angerufenen angeboten worden, einen vermeintlichen Polizisten vorbeizuschicken, um sämtliche Wertsachen in Sicherheit zu bringen.

Das Landeskriminalamt empfiehlt, keine größeren Geldbeträge zu Hause aufzubewahren und Fremde nicht in die Wohnung zu lassen. Es sei ratsam, sich von Polizisten oder Firmenvertretern die Ausweise zeigen zu lassen.