Aggressiver Mann bricht Polizist die Nase

Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Kreuzberg sind ein Polizist und ein 36 Jahre alter Mann von einem 23-Jährigen verletzt worden. Zunächst hielt sich der 23-Jährige am Montagabend im Vorgarten eines Hauses in der Blücherstraße auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 36-jähriger Anwohner sprach den jungen Mann daraufhin an. Der reagierte aggressiv und schlug mit seinem Kopf gegen das Gesicht des Anwohners. Anschließend bedrohte er den Mann mit einem Messer und flüchtete.

Alarmierte Polizeibeamte fanden den Angreifer wenig später auf einem Spielplatz. Während der Kontrolle schlug der 23-Jährige einem Polizisten sofort ins Gesicht und brach ihm die Nase. Er versuchte wieder zu flüchten, konnte dann jedoch festgenommen werden. Es drohen ihm nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands. Der Grund für sein Verhalten ist noch unklar.