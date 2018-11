47-Jähriger schießt mit Zwille auf Fensterscheiben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 47-Jähriger hat in Berlin-Gesundbrunnen mit einer Zwille auf die Fensterscheiben einer gegenüberliegenden Wohnung geschossen. Der 55 Jahre alte Mieter der Wohnung hörte am Freitagabend einen Knall und Glas zu Bruch gehen, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Als er nachsah, entdeckte er mehrere Einschusslöcher in seinen Fenstern und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Schützen vorläufig fest und ordneten eine Blutentnahme an. Der 47-Jährige gab an, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Inzwischen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Verletzt wurde bei dem Zwillenbeschuss niemand.