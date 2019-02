19-Jähriger stirbt an Stichverletzungen: Täter gesucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einer Auseinandersetzung auf einem Supermarkt-Parkplatz in Berlin-Prenzlauer Berg hat ein 19-Jähriger tödliche Stichverletzungen erlitten. Er wurde nach der Attacke am frühen Samstagabend in der Stahlheimer Straße Ecke Wichertstraße im Krankenhaus notoperiert und starb dort in der Nacht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Die Mordkommission ermittelt. Der Tote ist deutscher Staatsbürger. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen.

Laut Polizei soll ein junger Mann dem 19-Jährigen mindestens eine Stichverletzung zugefügt haben. Der zunächst unbekannte Täter soll in Begleitung einer Frau gewesen sein. Auch hatte er einen Hund bei sich. Der Mann und die Frau verließen den Tatort. Ob sie ihm geholfen hatten, war zunächst unklar. Die Fahnder suchen nun nach den beiden.

Der Gesuchte soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Zudem soll er einen Schnurr- und Ziegenbart und kurze Haare haben. Zum Tatzeitpunkt trug er ein Basecap. Seine Begleitung war in eine blaue Jacke gekleidet. Der Mann und die Frau hatten einen grauen Hund bei sich.