19-Jähriger bedroht Security mit Schusswaffe: SEK-Einsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 19-Jähriger hat in einem Wohnheim in Lichtenberg den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mit einem Nagel und einer Schusswaffe bedroht und damit ein Spezialeinsatzkommando der Polizei auf den Plan gerufen. Bei der Durchsuchung seines Zimmers in der Bornitzstraße fanden die Beamten am Sonntagmorgen eine Softair-Waffe mit leerem Magazin, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde der 19-Jährige vorläufig festgenommen. Der Sicherheitsdienst sprach zudem ein Hausverbot aus. Den Angaben zufolge habe es in der letzten Zeit Beschwerden von anderen Bewohnern des Hauses über den 19-Jährigen gegeben. Der Security-Mitarbeiter wollte sich überzeugen, ob die Beschwerden berechtigt waren, hieß es.