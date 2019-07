15-jähriger Raser will fliehen: Clan-Zugehörigkeit vermutet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei hat in Berlin-Tempelhof einen 15 Jahre alten Raser gestoppt. Der Minderjährige versuchte am Donnerstagabend noch, in einem Carsharing-Auto den Beamten davonzufahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sein Fluchtversuch endete jedoch an einem Ampelmast an der Komturstraße. Seine vier Mitfahrer liefen davon. Der 15-Jährige wurde geschnappt. Die Polizei vermutet, dass er Mitglied einer Clan-Familie ist. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" (online) darüber berichtet.

Den Angaben zufolge fuhr der Wagen des Jungen vor den Augen einer Zivilstreife mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Autobahntunnel Innsbrucker Platz. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht. Wenig später missachtete er zwei rote Ampeln und stieß beinahe mit zwei Motorradfahrern zusammen. An der Komturstraße verlor er die Kontrolle über den Wagen.

Nach dem Unfall wollte der 15-Jährige zusammen mit seinen Mitfahrern fliehen. Die Polizisten erkannten ihn als Fahrer des Wagens wieder und nahmen ihn in der Nähe fest. Unverletzt wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Er soll nicht betrunken gewesen sein. Der Wagen wurde sichergestellt.