13-Jähriger versucht in Tankstelle einzubrechen

Berlin (dpa/bb) - Ein Kind hat in Berlin-Weißensee versucht, in eine Tankstelle einzubrechen. Ein Mann beobachtete den 13-Jährigen in der Nacht zum Samstag bei dem Versuch, die Eingangstür zu der Tankstelle einzuschlagen und alarmierte die Polizei, wie die Behörde mitteilte. Die Beamten nahmen den Jungen in der Roelckestraße fest und übergaben ihn an einen Jugendnotdienst. Weitere Ermittlungen ergaben demnach, dass der 13-Jährige auch für einen am Tag zuvor geschehenen Einbruch an derselben Tankstelle verantwortlich sein könnte.