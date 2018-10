Unbekannter fährt mit gestohlenem Wagen in Geldautomaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bergkirchen (dpa/lby) - Ein Unbekannter ist in Oberbayern mit einem gestohlenen Lieferwagen in ein Geldautomaten-Häuschen gefahren - musste allerdings ohne Beute flüchten. Der Geldautomat sei bei dem Zusammenprall in der Nacht zu Freitag so stark zerstört worden, dass der Täter nicht an das Geld herankam, teilte die Polizei mit. Der Automat befand sich zusammen mit einem Kontoauszugsdrucker in einem Häuschen auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet in Bergkirchen (Landkreis Dachau). Der 3,5-Tonner war zuvor im gleichen Gewerbegebiet gestohlen worden. Der Täter konnte unerkannt flüchten, der Schaden beträgt rund 150 000 Euro.