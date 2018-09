Ein Toter bei Unfall mit Schweinelaster: A2 gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa) - Die A2 ist am Montag nach einem schweren Lastwagenunfall mit einem Toten in Richtung Hannover gesperrt worden. Ein Lastwagenfahrer habe zwischen den Anschlussstellen Dortmund-Nordost und Kamen/Bergkamen ein Stauende übersehen, teilte die Polizei Dortmund mit. Er krachte mit seinem mit 150 Schweinen beladenen Fahrzeug gegen einen bereits langsam fahrenden Lastwagen vor ihm und schob diesen auf zwei weitere Sattelzüge und einen Kleinlaster auf. Der Fahrer des Schweinetransporters starb noch am Unfallort, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Schweine wurden vor Ort umgeladen. Die Dauer der Sperrung war nach Angaben der Polizei noch nicht absehbar. Es könne jedoch bis in die späten Abendstunden dauern, bis die Autobahn wieder freigegeben werden könne, hieß es.