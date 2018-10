Radfahrer schiebt Rollstuhlfahrerin an Abhangkante

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Aus Ärger über eine Rollstuhlfahrerin auf dem Wanderweg soll ein Fahrradfahrer die Frau so weit an den Rand geschoben haben, dass sie einen Abhang hinabstürzte. Die 45-Jährige erlitt dabei im Strundetal in Bergisch Gladbach am Sonntagvormittag schwere Verletzungen, die Tage danach immer noch intensivmedizinisch behandelt werden müssten, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Radfahrer habe die auf einer Kuppe wartende Frau zunächst angesprochen, sie blockiere die Durchfahrt. Dann soll er den Rollstuhl so weit in Richtung Abhang geschoben haben, dass sich die Vorderräder genau an der Kante befanden. Als sich der Radfahrer wieder auf sein Rad setzte, sei der Rollstuhl nach vorne in die Tiefe gekippt. Ohne der schreienden Frau zu helfen, sei er davongefahren.

Eine Frau, die mit einem Jungen in der Nähe unterwegs war, lieh sich ein Handy und alarmierte die Rettungskräfte. Der Ehemann der Rollstuhlfahrerin hatte bei dem gemeinsamen Ausflug den Wanderweg verlassen, um einen mutmaßlichen Schwarzangler zur Rede zu stellen.