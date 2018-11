Unbekannter schießt Katze an: Zustand trotz Not-OP kritisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bergen (dpa/lrs) - Ein Unbekannter hat in Bergen (Landkreis Birkenfeld) eine Katze angeschossen. Der Schuss auf das Tier erfolgte am Donnerstag, und noch immer schwebt es in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Die Besitzer hätten ihre Katze schwer verwundet gefunden und seien zur Tierklinik geeilt, um ihr Leben zu retten. Eine Notoperation sei nötig gewesen. Ein Arzt habe dabei Schrotkugeln aus dem Rücken des Stubentigers entfernt. Von dem mutmaßlichen Schützen fehlt jede Spur. "Wir ermitteln selbstverständlich auf Hochtouren", so der Sprecher.