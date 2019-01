Polizei setzt im Waldstück Suche nach Katrin Konert fort

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bergen/Dumme (dpa/lni) - Auf der Suche nach der Leiche der seit 2001 vermissten Katrin Konert hat die Polizei am Dienstag Grabungsarbeiten in einem Waldstück im Landkreis Lüchow-Dannenberg fortgesetzt. Im Tagesverlauf sollten zwei Minibagger zum Einsatz kommen, sagte ein Polizeisprecher. Für den Fall, dass die mehr als 40 Einsatzkräfte auf konkrete Spuren stoßen, seien Polizeihunde vor Ort. Katrin Konert war am 1. Januar 2001 in Bergen an der Dumme verschwunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, die Ermittlungen waren zuletzt neu aufgenommen worden. Die Sondierungs- und Grabungsarbeiten nahe Bergen an der Dumme hatten nach einem anonymen Hinweis am Montag begonnen.