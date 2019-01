Polizei beendet Suche nach Katrin Konert in Wald ergebnislos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bergen/Dumme (dpa/lni) - Die Polizei hat die Suche nach der Leiche der seit 2001 im Alter von 15 Jahren verschwundenen Katrin Konert in einem Waldstück im Landkreis Lüchow-Dannenberg ergebnislos beendet. Auch bei Grabungsarbeiten in dem von einem anonymen Hinweisgeber als möglichem Ablageort des Leichnams benannten Waldstück sei am Dienstag nichts relevantes gefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Katrin Konert war am 1. Januar 2001 in Bergen an der Dumme verschwunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, die Ermittlungen waren zuletzt neu aufgenommen worden. Die Polizei bat den Hinweisgeber erneut Kontakt mit den Ermittlern aufzunehmen, gegebenenfalls anonym.