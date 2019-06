Nach Streit Polizisten verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bensheim (dpa/lhe) - Ein angetrunkener 32 Jahre alter Mann hat in Bensheim nach einem handfesten Streit mit einem Kontrahenten bei seiner Festnahme einen Polizisten verletzt. Der Mann habe zunächst auf seinen 49-jährigen Rivalen eingeschlagen, ihn getreten und sei anschließend geflüchtet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mitarbeiter des freiwilligen Polizeidienstes hätten die Auseinandersetzung am Dienstag gesehen und den Schläger verfolgt. Bei der Festnahme musste die alarmierte Polizei Pfefferspray gegen den 32-Jährigen einsetzen. Der Mann habe Widerstand geleistet und einen Polizisten leicht verletzt. Gegen ihn wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt. Die Nacht musste er in einer Zelle verbringen.