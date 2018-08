Fünf Verletzte nach Schlägerei: Hintergrund unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bensheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einer Schlägerei im südhessischen Bensheim sind fünf Männer im Alter zwischen 19 und 28 Jahren verletzt worden. Zwei von ihnen mussten nach der Auseinandersetzung am Samstag im Krankenhaus bleiben, wie die Polizei am Montag in Darmstadt berichtete. Ein 17-Jähriger wurde festgenommen, seine beiden Kumpels sind flüchtig. Das gewaltbereite Trio soll einen 20-Jährigen aus zunächst ungeklärten Gründen verfolgt haben. Dieser sei mit leichten Verletzungen in eine Bar gerannt, um vor den drei Angreifern zu flüchten. Gäste der Bar seien ihm zur Hilfe gekommen.

Daraus entwickelte sich ein Handgemenge zwischen dieser Gruppe und den drei Verfolgern, von denen einer ein kleines Messer benutzt haben soll. Das Trio verletzte die fünf Männer mit Schlägen und Schnittverletzungen und flüchtete Richtung Bahnhof. Ein 28-Jähriger aus Bensheim wurde von Schlägen so stark am Kopf getroffen, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ein 26 Jahre alter Mann aus dem Lautertal wurde wegen Schnittverletzungen in der Klinik behandelt. Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf Zeugen.