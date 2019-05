Betrunkener ruft Polizei in ehemaligem Kloster auf den Plan

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bensdorf (dpa/lhe) - Ein betrunkener 32 Jahre alter Mann hat nach einer Familienfeier für einen Polizeieinsatz in einem ehemaligen Kloster in Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) gesorgt. Der Mann wollte nach einer Feier zusammen mit Familienangehörigen und Freunden in einem der Gästezimmer der Abtei Sayn übernachten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weil er sich in der Nacht ausgeschlossen hatte, riss der Mann mit permanentem Geklingele die Bewohner eines Nachbarhauses aus dem Schlaf. Als die Polizei eintraf, um zu klären, was los war, beleidigte der 32-Jährige eine Polizistin mehrfach. Ein Bekannter den Mannes, der auch in der Abtei übernachtete, ließ ihn letztlich herein. Die Polizei hat Anzeige wegen Beleidigung gestellt.