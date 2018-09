Direkt aus dem dpa-Newskanal

Beilrode (dpa/sn) - Unbekannte haben in Beilrode (Landkreis Nordsachsen) Navigationsgeräte aus drei Traktoren geklaut. Die Täter hätten in der Nacht zum Dienstag die Geräte professionell ausgebaut und mit allen Anschlüssen entwendet, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der entstandene Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt.