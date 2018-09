19-Jähriger bei Streit lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bayreuth (dpa/lby) - Bei einer Auseinandersetzung in der Innenstadt von Bayreuth ist ein 19-Jähriger lebensgefährlich am Bauch verletzt worden. Der Tat am Samstagabend sei ein Streit zwischen mehreren jungen Männern vorausgegangen, teilten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth am Sonntag mit. Ein 18-Jähriger verletzte den 19-Jährigen - laut Polizei mutmaßlich mit einem Messer. Eine Notoperation rettete dem jungen Mann das Leben. Er befinde sich mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung.

Der Tatverdächtige, der flüchtete, konnte noch am Abend festgenommen werden. Er muss sich nun wegen versuchten Totschlags verantworten und sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft seit Sonntag in Untersuchungshaft. Täter und Opfer sind afghanische Staatsbürger. Der Anlass für den Streit war noch unklar.