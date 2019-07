Polizei erwischt Schwarzarbeiter in Buskontrollen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen/Görlitz (dpa/sa) - Bei Kontrollen in Reisebussen in Sachsen hat die Bundespolizei mehrere unerlaubt in Deutschland tätige Schwarzarbeiter erwischt. Am Dienstag flogen in Bautzen zwei Frauen aus der Ukraine auf, die illegal in Deutschland gearbeitet haben sollen. Das teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Die Beamten kontrollierten das Gepäck der 60 und 33 Jahre alte Frauen und beschlagnahmten ihren Arbeitslohn in Höhe von je 2000 und 3000 Euro Bargeld.

Bereits am Montag hatte die Bundespolizei in Görlitz fünf ukrainische Männer im Alter von 36 bis 40 Jahren auf einem Rastplatz nahe der polnischen Grenze festgenommen. Die Männer sollen unter anderem in Nürnberg und Köln unerlaubt in handwerklichen Berufen gearbeitet haben. Die Entscheidung über Einreisesperren oder Ausweisungen aus Deutschland hat nun den Angaben vom Dienstag zufolge die Ausländerbehörde.