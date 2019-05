Maskierte überfallen Rasthof und fliehen ohne Beute

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen (dpa/sn) - Zwei maskierte Männer haben in der Nacht zu Montag eine Raststätte an der Autobahn 4 bei Bautzen überfallen. Die Unbekannten betraten den Rasthof gegen 3.10 Uhr, wie ein Polizeisprecher sagte. Einer der Männer habe einer Mitarbeiterin einen "Gegenstand, der an eine Pistole erinnerte", entgegengehalten und Geld gefordert.

Die mutmaßlichen Täter seien anschließend jedoch ohne Beute zu Fuß geflüchtet. Die Beamten suchten mit Fährtenhunden sowie einem Hubschrauber nach den Flüchtigen. Die Ermittlungen dauerten an. Die zwei Mitarbeiterinnen des Rasthofs blieben unverletzt.

Außer den Verkäuferinnen und den mutmaßlichen Tätern habe sich während des Überfalls niemand in der Raststätte befunden, sagte der Sprecher. Die Polizei sperrte den Ort für fünf Stunden.