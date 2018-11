Frau tot in Wohnung gefunden: Lebensgefährte festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen (dpa/sn) - Eine 30 Jahre alte Frau ist in Bautzen tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Der 32-jährige Lebensgefährte der Frau wurde festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie gehe von einem Tötungsdelikt aus. Der Lebensgefährte befand sich ebenfalls in der Wohnung, in der die Frau von ihrer Mutter entdeckt worden war. Er habe versucht, sich das Leben zu nehmen. Ein Notarzt konnte den Mann reanimieren, allerdings wehrte sich der 32-Jährige heftig gegen die Rettungsversuche.

Was genau in der Wohnung geschehen ist, ist noch unklar. Laut Polizei sichern Kriminaltechniker Spuren und Beweismittel am Tatort. Die Leiche der 30-Jährigen wird obduziert. Die Mutter der Frau hatte den leblosen Körper am Mittwochabend entdeckt, als sie von der Arbeit nach Hause kam.