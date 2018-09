Baby in Obhut: Dieb muss nicht in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen (dpa/sn) - Sein sieben Monate altes Baby hat einen verurteilten Dieb vor einer Gefängnisstrafe bewahrt. Beamte der Bundespolizei hatten den 32-Jährigen auf dem Parkplatz Oberlausitz an der Autobahn 4 kontrolliert und festgestellt, dass dieser eine Geldstrafe in Höhe von 520 Euro wegen Diebstahls nicht bezahlt hatte. Eigentlich hätte der Mann ersatzweise für 15 Tage ins Gefängnis gehen müssen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Da der Mann aber sein sieben Monate altes Baby dabei hatte und sich die Mutter in den Niederlanden befindet, verzichteten die Beamten nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft auf die Ersatzhaftstrafe. Der 32-Jährige hatte glaubhaft versichert, die Geldstrafe zu zahlen.