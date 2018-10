Mordanklage nach gewaltsamem Tod von 16-Jähriger erhoben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen in Barsinghausen hat die Staatsanwaltschaft Hannover Anklage gegen einen 24-Jährigen erhoben. Ihm werde Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Mittwoch. Die Leiche der Jugendlichen war Mitte Juni vor einer Grundschule in dem Ort westlich von Hannover entdeckt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten der mutmaßliche Täter und das Opfer sich erst am Tatabend am Bahnhof kennengelernt. Das Mädchen starb der Obduktion zufolge durch Schläge auf den Kopf. Hinweise auf ein Sexualdelikt gab es nicht. Der Mordverdächtige, der das Verbrechen bestreitet, sitzt in Untersuchungshaft.

Laut Klinge prüfen die Ermittler weiterhin, ob der in der Dominikanischen Republik geborene Deutsche auch für ein weiteres Verbrechen in Barsinghausen genau zwei Monate zuvor verantwortlich sein könnte. Nur wenige Straßen vom Fundort der getöteten 16-Jährigen entfernt war die Leiche einer 55-Jährigen gefunden worden. Auch sie starb durch massive Gewalt.