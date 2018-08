Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Nach einem Beitrag in der MDR-Sendung "Kripo live" zur Attacke auf eine S-Bahn am Haltepunkt Barleber See sind bisher fünf Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen. "Diese wurden an den Ermittlungsdienst weitergeleitet, der sie jetzt bearbeitet", sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag in Magdeburg. Die Hinweisgeber hätten das Formular der Behörde im Internet genutzt oder sich telefonisch gemeldet. Es sei weiterhin möglich, Hinweise zu geben.

Am Abend des 11. August hatten zehn bis zwölf Täter am Bahnhalt Barleber See eine S-Bahn mit rund 45 Fahrgästen überfallen, verriegelt und großflächig mit Graffiti beschmiert. Sie versprühten außerdem Reizgas. Drei Menschen wurden verletzt. Gleich nach der Tat waren vier Tatverdächtige gefasst worden. Ein 32-Jähriger sitzt seit dem Wochenende in Untersuchungshaft.

Er und die vier übrigen Verdächtigen im Alter von 20 bis 29 Jahren waren am Donnerstag vorläufig festgenommen worden, weil sie am Bahnhof Magdeburg-Buckau Waggons eines abgestellten Zuges beschmiert haben sollen. Bei Durchsuchungen wurden in den Wohnungen der Männer verbotene Pyrotechnik und Drogen sowie elektronische Speichermedien und diverse Graffiti-Utensilien sichergestellt.