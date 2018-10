Einbruchsicher leben: Kampagne für mehr Eigeninitiative

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Barleben (dpa/sa) - Ist Ihr Haus einbruchsicher? Eine neue Kampagne will die Sachsen-Anhalter für mehr Eigeninitiative bei der Sicherung der eigenen vier Wände gewinnen. Oft seien Schlösser, Fenster und Türen in die Jahre gekommen, sagte Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) am Dienstag in Barleben. Es lohne sich, nachzurüsten, um Einbrecher abzuschrecken. Bis zum Frühjahr sollen landesweit 170 Banner daran erinnern, den eigenen Einbruchsschutz zu überprüfen. 2017 ist die Zahl der Einbrüche in Sachsen-Anhalt erstmals seit Jahren gesunken. 43 Prozent der 2700 Taten seien im Versuch steckengeblieben, sagte Stahlknecht. Das zeige, dass höhere Sicherheitsmaßnahmen wirkten.