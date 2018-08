Angriff auf S-Bahn: Polizei veröffentlicht Fotos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Nach dem Angriff Vermummter auf eine S-Bahn mit drei Verletzten fahndet die Polizei jetzt mit Fotos nach sieben Tatverdächtigen. Das Amtsgericht Magdeburg habe die Veröffentlichung der Bilder angeordnet, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Ermittelt werde wegen gefährlicher Körperverletzung, schweren Landfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Hinweise erhofft sich die Polizei auch auf ein silberfarbenes Fahrzeug, das in der Nähe des Tatorts abgestellt war.

Am 11. August hatten rund ein Dutzend Vermummte am Haltepunkt Barleber See die Weiterfahrt einer mit etwa 40 Reisenden besetzten S-Bahn verhindert, indem sie Autoreifen auf die Schienen warfen und die Notbremse betätigten. Reifen dienten den Angaben zufolge auch dazu, die Türen zum Zug offen zu halten. Durch sie sprühten die Täter Reizgas, wobei drei Menschen verletzt wurden. Außen bedeckten die Vermummten den Zug mit Graffiti.

Unmittelbar nach der Attacke konnte die Polizei vier Täter stellen. Ein Fünfter wurde am darauffolgenden Donnerstag (16.8.) festgenommen, nachdem er einen weiteren Zug der Bahn am Bahnhof Magdeburg-Buckau beschmiert hatte. Der 32-Jährige soll auch an dem Angriff am Barleber See beteiligt gewesen sein.