Milchtankstelle wegen geringem Geldbetrag aufgebrochen

Bargenstedt (dpa/lno) - Bereits zum dritten Mal haben Unbekannte in Bargenstedt (Kreis Dithmarschen) eine Milchtankstelle aufgebrochen, Geld gestohlen und dabei erheblichen Sachschaden angerichtet. In der Nacht zum 17. August verschafften sich die Täter gewaltsam Zugriff zu dem Selbstbedienungsautomaten in der Straße Dellbrück und stahlen die innenliegenden Geldkassetten, teilte die Polizei am Montag mit. In ihnen befand sich lediglich ein zweistelliger Geldbetrag. Der entstandene Sachschaden ist dabei um einiges höher und beläuft sich auf geschätzt 1000 Euro.