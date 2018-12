Rentner gefesselt und ausgeraubt: Fünf Jahre Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bamberg (dpa/lby) - Er drang mit einem Komplizen maskiert in eine Wohnung ein, fesselte einen Rentner mit Klebeband und stahl mehr als 33 000 Euro Bargeld: Wegen gemeinschaftlich begangenem schweren Raub hat das Landgericht Bamberg einen 23-Jährigen am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Der Mann hatte die Tat zuvor in weiten Teilen gestanden und sich bei dem 88 Jahre alten Opfer entschuldigt. Der Rentner war am frühen Morgen des 27. April im oberfränkischen Scheßlitz (Landkreis Bamberg) überfallen worden.

Den Vorwurf der Anklage, den Rentner auch mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht zu haben, hatte der 23-Jährige im Prozess von sich gewiesen. Sein Komplize habe dem Mann ein stumpfes Werkzeug an den Hals gehalten, ließ er seinen Verteidiger erklären.

Als Motiv für die Tat gab der 23-Jährige an, dass ein Gläubiger ihn wegen Spielschulden unter Druck gesetzt habe. Der habe auch den Mittäter mit auf den Raubzug geschickt, um das Geld einzubehalten. Der Komplize wurde laut Anklage noch nicht zweifelsfrei ermittelt.