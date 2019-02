Geldautomat gesprengt: Täter auf der Flucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bamberg (dpa/lby) - Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in der Bamberger Innenstadt gesprengt. Anwohner hörten einen lauten Knall und riefen die Polizei. Zwei Menschen seien zudem bei der Flucht mit einem Auto beobachtet worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach flüchteten sie stadtauswärts in Richtung der Autobahn 73. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein, die zunächst erfolglos blieb. Wie viel Geld die Täter bei der Sprengung des Automaten erbeuteten und welchen Sachschaden sie dadurch anrichteten, war zunächst unklar.