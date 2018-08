Nachbarn zu laut: Mann kommt mit Baseballschläger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Balingen (dpa/lsw) - Um seine lauten Nachbarn zur Ruhe zu bringen, ist ein 25-Jähriger mit Baseballschläger und Pfefferspray auf sie losgegangen. Bilanz des Streits in Balingen (Zollernalbkreis): zwei Verletzte sowie Ermittlungen gegen den Angreifer wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Beleidigung. Nach Polizeiangaben vom Dienstag hatte ein 33-Jähriger in der vergangenen Woche nachts laut telefoniert und sich mit seinem 29 Jahre alten Mitbewohner gestritten. Das brachte den Nachbarn derart in Rage, dass er sich Baseballschläger und Pfefferspray schnappte, bei den jungen Männern klingelte, sie attackierte und verletzte.