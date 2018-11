Drogen im Wert von 6000 Euro: Mutmaßlicher Dealer in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Baden-Baden (dpa/lsw) - Der Polizei ist bei einer Kontrolle auf einer Autobahnraststätte in Baden-Baden ein mutmaßlicher Dealer ins Netz gegangen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Beamten den 29 Jahre alten Autofahrer am Donnerstagmorgen kontrolliert - und deutliche Anzeigen von Drogenkonsum festgestellt. Als sie daraufhin auch den Wagen genauer unter die Lupe nahmen, stießen sie demnach auf rund 500 Gramm Amphetamin mit einem Marktwert von rund 6000 Euro. Auch ein Messer hatte er demnach "griffbereit" bei sich. In seinen Geschäftsräumen entdeckten sie bei einer Durchsuchung später zudem 100 Gramm Marihuana. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.