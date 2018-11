Mann soll Freund seiner Tochter schwer verletzt haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Wurzach (dpa/lsw) - Ein 45 Jahre alter Mann soll in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) den Freund seiner Tochter mit Schlägen und einem Taschenmesser schwer verletzt haben. Der junge Mann musste nach der Tat am Donnerstag zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Konstanz mitteilten. Der mutmaßliche Täter sei auf dem Vorplatz des Schlosses auf das spätere Opfer getroffen und habe es im Beisein seiner Tochter angegriffen. Gegen den Vater wurde Haftbefehl erlassen. Er kam jedoch gegen Auflagen wieder frei. Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst keine Angaben.