Männer beschießen Wohnhaus mit Stahlkugeln: hoher Schaden

Korbach (dpa/lhe) - Drei junge Männer sollen am vergangenen Wochenende mehrmals ein Wohnhaus in Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) mit Stahlkuhlen beschossen haben. Wie die Polizei mitteilte, ist zuerst in der Nacht auf Sonntag auf das Haus geschossen worden, dann noch ein weiteres Mal am Nachmittag, als die Eigentümer gerade die Schäden betrachteten. Den Angaben zufolge hätten sie in diesem Moment vermutlich auch selbst getroffen werden können. Eine Zeugin beobachtete ein junges Trio, das nach den Schüssen vom Nachbargrundstück aus die Flucht ergriff. Der Schaden beziffert sich den Angaben zufolge auf mehrere tausend Euro. Nach den Männern wird nun wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung gefahndet.