Verdächtiger nach Gewalttat in Nordhessen weiter flüchtig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Sooden-Allendorf (dpa/lhe) - Im Fall eines getöteten 55-Jährigen aus Nordhessen hat die Polizei einen Verdächtigen identifiziert, der aber weiterhin flüchtig ist. Der 26-Jährige hat sich nach Angaben der Ermittler ins Ausland abgesetzt. Ein Polizeisprecher machte am Mittwoch keine Angaben dazu, in welches Land der Mann gereist ist. Der 26-jährige Deutsche steht im Verdacht, den 55-Jährigen in Bad Sooden-Allendorf getötet zu haben. Der Mann war vor gut einer Woche leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Eine Obduktion bestätigte den Verdacht, dass er getötet wurde. Der 26-Jährige soll bei dem Älteren untergekommen sein und einige Wochen bei ihm gewohnt haben.