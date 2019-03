Versuchte Sprengung eines Geldautomaten: Flucht ohne Beute

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Soden am Taunus (dpa/lhe) - Unbekannte haben einen Geldautomaten in Bad Soden am Taunus gesprengt. Die Polizei ging von mindestens einem Täter aus. Dieser sei in der Nacht zu Donnerstag mit einer Gasflasche in den Vorraum einer Bank gegangen und habe dort eine Sprengung ausgelöst, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Der Geldautomat hielt der Explosion jedoch stand und der oder die Täter flüchteten ohne Beute. Durch die Explosion entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Das Fluchtauto soll ein schwarzer Kombi gewesen sein.