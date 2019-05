Mann greift Busfahrer an und gesteht Mord an Nachbar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Soden am Taunus (dpa/lhe) - Ein 25-Jähriger soll in Bad Soden am Taunus (Main-Taunus-Kreis) seinen Nachbarn getötet haben. Die Beamten hatten den Mann festgenommen, weil er in der Nacht zum Samstag einen 63-jährigen Busfahrer am Bahnhof mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt hatte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Mann ist demnach zunächst geflohen, die Beamten konnte ihn wenig später festnehmen. Der Busfahrer kam indes ins Krankenhaus.

Nach der Festnahme habe der 25-Jährige den Beamten dann überraschend erzählt, dass er vor der Messerattacke seinen Nachbarn getötet habe. Die Polizisten gingen daraufhin dem Sprecher zufolge zur Wohnung und fanden dort die Leiche. Wie und mit welchem Motiv der Mann seinen Nachbarn getötet haben soll, blieb zunächst unklar.

Der 25-Jährige sollte nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Frankfurt noch am Samstag vor den Haftrichter kommen. Die Polizei äußerte sich nicht konkreter zu dem Fall, und auch von der Staatsanwaltschaft waren zunächst keine weiteren Details zu erfahren.