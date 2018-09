Reitsättel gestohlen: Abtransport mit Mistkarre

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Segeberg (dpa/lno) - Aus einem Stall in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) sind mehrere hochwertige Reitsättel gestohlen worden. Die Täter nutzen in der Nacht zu Samstag eine vor Ort gefundene Mistkarre, um das Diebesgut vom Hof zu transportieren, wie die Polizei am Montag mitteilte. An einer nahe gelegenen Straße seien die Sättel dann in ein Auto verladen worden. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.