Mann sticht in Flüchtlingsunterkunft auf Mitbewohner ein

Bad Segeberg (dpa/lno) - In der Flüchtlingsunterkunft Boostedt (Kreis Segeberg) hat ein 20-Jähriger einen älteren Landsmann angegriffen und schwer verletzt. Das 32 Jahre alte Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen und musste im Krankenhaus notoperiert werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden Männer waren am Mittwochabend vor ihrem Wohnhaus in Streit geraten.

Zuletzt hatte es in Boostedt unter anderem Ärger gegeben, weil Innenminister Hans-Joachim Grote bei einer Einwohnerversammlung in dem Ort ein Gewaltverbrechen nicht erwähnt hatte, das sich dort vor kurzem in der Unterkunft ereignet hatte. Weil viele junge Männer ohne Aussicht auf dauerhaftes Bleiberecht in der Einrichtung leben, kommt es dort immer wieder zu Spannungen. Das Land sagte der Gemeinde Boostedt zu, die Unterkunft mittelfristig auf 500 zu verkleinern und bis 2024 zu schließen. Im August waren in Boostedt bei einer aktuellen Kapazität von 1675 Plätzen 1225 Menschen untergebracht.

Nach der Attacke am Mittwochabend konnte sich der Verletzte noch zur Polizeistation der Landesunterkunft schleppen und dort Hilfe holen. Der Tatverdächtige, ein somalischer Staatsangehöriger, wurde wenig später in seiner Wohnung festgenommen. Er sollte noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.