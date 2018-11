Gewaltverbrechen in Bad Segeberg: Haftbefehl wegen Totschlag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Segeberg (dpa/lno) - Nach dem Gewaltverbrechen in Bad Segeberg sitzt der Tatverdächtige seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der 36-Jährige hatte sich am Dienstag der Polizei gestellt und eingeräumt, einen Mann in Bad Segeberg in der Nacht zum Dienstag getötet zu haben. Anschließend fanden Beamte das Opfer tot in einer Wohnung. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um den Wohnungsmieter handelt.