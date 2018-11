Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Schlema (dpa/sn) - Zwei maskierte Täter haben in Bad Schlema (Erzgebirgskreis) eine Apotheke überfallen und dabei eine Mitarbeiterin mit einem Beil bedroht. Die 39-Jährige kam hinzu, als einer der Männer die Kasse aufbrach. Die Täter erbeuteten eine geringe Bargeldmenge und flüchteten, wie die Polizei in Chemnitz am Samstag mitteilte. Kunden waren den Angaben zufolge zu dem Zeitpunkt nicht in der Apotheke. Die Polizei sucht Zeugen für den Überfall am Freitagabend.