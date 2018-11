Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Salzungen (dpa/th) - Ein Mann ist in Bad Salzungen (Wartburgkreis) geschlagen und im Gesicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei, kam der 31-Jährige am Mittwochabend in einem Park an einer Gruppe vorbei. Als er nach Zigaretten und Bargeld gefragt wurde, gab er nichts heraus und wurde von einem Unbekannten aus der etwa 15 Personen großen Gruppe geschlagen. Dabei verlor er unter anderem drei Zähne. Das Opfer konnte daraufhin fliehen ohne bestohlen worden zu sein.