Sanitäter bei Reanimation von Betrunkenem angegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bockenem (dpa/lni) - Bei einem akuten Rettungseinsatz hat ein Betrunkener in Bockenem massiv gestört und einen Sanitäter mit Schlägen und Tritten leicht verletzt. Während die Besatzung eines Rettungswagens in der Nacht zum Donnerstag um das Leben eines Mannes kämpfte, kam der Nachbar hinzu und störte die Reanimation derart, dass er von einem Sanitäter nach draußen begleitet werden musste, teilte die Polizei mit. Dabei wurde der 58-Jährige aggressiv und ging den Sanitäter an. Hinzugerufene Polizisten stellten bei dem Nachbarn eine Alkoholisierung von 1,7 Promille fest. Gegen den Angreifer wurden Ermittlungen eingeleitet.

Weil der Sanitäter den Störer in Schach halten musste, konnte er seinen Kollegen nicht bei der Reanimation des Patienten helfen. Daher werde auch zu prüfen sein, ob sich das negativ für den Patienten ausgewirkt hat, erklärte die Polizei. Niedersachsenweit ist die Gewalt gegen Rettungskräfte im vergangenen Jahr auf 245 Fälle angestiegen nach 215 Fällen im Jahr davor. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Erfassung.