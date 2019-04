Lkw-Fahrer mit mehr als drei Promille am Steuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Groß Düngen (dpa/lni) - Ein sturzbetrunkener Lkw-Fahrer ist am frühen Montagmorgen in Groß Düngen im Landkreis Hildesheim aus dem Verkehr gezogen worden. Der 56-Jährige habe 3,05 Promille Alkohol im Atem gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Mitarbeiter eines Logistikzentrums in Hildesheim hatten die Polizei alarmiert. Dort war der Fahrer wegen seines angetrunkenen Zustands aufgefallen. Die Beamten konnten das Lkw-Gespann des 56-Jährigen dann wenig später stoppen. Zum Erstaunen der Polizisten hatte der Fahrer den Alkohol-Grenzwert von 0,5 Promille um mehr als das Sechsfache überschritten.

Über drei Promille können zur Alkoholvergiftung führen - schlimmstenfalls zum Tod durch Atemstillstand. 1 Promille bedeutet, dass 1 Liter Blut 1 Milliliter reinen Alkohol enthält.