Autofahrer ohne Führerschein gestoppt

Bad Sachsa/Nordhausen (dpa) - Ein 41-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Nordhausen ist bei einer Polizeikontrolle gestoppt worden, weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte - und es stellten sich noch weitere Vergehen heraus. Bei der Überprüfung in Bad Sachsa (Niedersachsen) seien dann "drogentypische Ausfallerscheinungen" festgestellt worden, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Deshalb sei eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet worden. "Sorgen um seinen Führerschein braucht sich der junge Mann nicht machen: Er ist gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis", heißt es im Polizeireport. Die Kontrolle fand den Angaben zufolge bereits am Dienstag statt.