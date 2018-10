Polizei setzt Schusswaffe ein: Bericht über einen Toten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Oldesloe (dpa/lno) - Die Polizei hat bei einem Einsatz in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) am Sonntag auf einen Menschen geschossen. Es sei "auch die Schusswaffe gegen eine Person eingesetzt" worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck am Sonntag mit. Den Einsatz habe es gegen 11.30 Uhr gegeben. Weitere Angaben sollten erst am Montag folgen, hieß es.

Das "Stormarner Tageblatt" berichtete, ein junger Mann sei tot. Er sei vor einem Haus in der Schützenstraße gestorben. "Ob er durch die abgefeuerten Schüsse getötet wurde oder anderen Verletzungen erlag, konnte nicht mit Sicherheit geklärt werden", schreibt das Blatt. Die Polizei wollte sich nicht zu der Frage äußern, ob es einen Toten gab.